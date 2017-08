Katrine Boel Gregussen (SV) mener Norge har råd til å ta bedre vare på sine eldre.

– SV ønsker en nasjonal bemanningsnorm i eldreomsorgen. Det vil koste, men Norge – verdens rikeste land – har råd til det, fastslår Katrine Boel Gregussen, Troms SVs andrekandidat på stortingslista.

– Glad og ydmyk over tilliten Katrine Boel Gregussen fra Lenvik er Troms Sv sin andrekandidat på stortingslisten.

Hun brenner for de eldre, og synes derfor det er forferdelig å se og høre om en omsorgsløs eldreomsorg. En eldreomsorg der de ansatte ofte kjemper mot tida for å rekke over alle oppgaver, noe som ifølge Gregussen går ut over pasientene.

– Ofte har man ikke en gang tid til å sette seg ned og holde pasienten i hånda og ta en liten prat. Eldreomsorgen er blitt et maskineri, og det er ikke de ansattes feil, men politikernes, konstaterer SV-politikeren.

Fortjener bedre kvalitet

SV-politikeren er utdannet hjelpepleier, og har gjennom jobb i eldreomsorgen i en rekke år fått kjenne på utfordringene med tidspress på kroppen. Gregussen er klar på at løsninga er å få på plass en bedre bemanning, noe som kan sikres gjennom en nasjonal bemanningsnorm.

– Det handler om å øke kvaliteten for pasientene, som jo fortjener å kunne leve meningsfulle liv på sykehjem. Det handler også om at de ansatte skal slippe å slite seg ut på jobb, og konstant gå rundt med dårlig samvittighet fordi man føler på at man ikke får gitt de eldre den omsorgen de fortjener, poengterer Gregussen.

– Hvordan skal en eventuell bemanningsnorm finansieres?

– Med en mer rettferdig skattefordeling. Vi ser jo i dag at dagens regjering legger opp til at de rikeste skal kunne betale mindre skatt, mens det er vi "vanlige" som må ta regninga for dette.

– Da er vel argumentet fra den andre siden at det er de rikeste som skaper arbeidsplasser?

– Jeg tror nok at en nasjonal bemanningsnorm vil skape arbeidsplasser også, poengterer SV-politikeren.

– Veldig glad i gamle folk

Gregussen mener for øvrig at en bemanningsnorm ikke nødvendigvis bare vil gi kostnader, men også et innsparingspotensiale. Teorien er nemlig at sykefraværet, som ofte er høyt på sykehjem og institusjoner innen eldreomsorg, vil dale dersom bemanninga bedres. Gregussen mener også det vil bidra positivt når flere pleiere kan få full stilling ved økt bemanning.

– Det er ikke uten grunn at sykefraværet er høyt når arbeidsbelastninga er så stor som den er i dag – det blir for tøft. Med økt bemanning ville man fått lettet trykket betraktelig.

Men viktigst for henne er likevel poenget om at de eldre fortjener en bedre omsorg.

– Jeg er veldig glad i gamle folk, dette er mennesker som fortjener det beste.

Gregussen er klar på at det slettes ikke trenger være så krevende og vanskelig å få på plass en bemanningsnorm.

– Noen politikere snakker om hvor vanskelig det er å få til, men faktum er at vi allerede hadde hatt en slik norm på plass dersom den politiske viljen var der. Sånn er det med all politikk. Jeg mener at de eldre er verd hver ei krone, og at vi er heldige som bor i Norge hvor vi har råd til å bruke penger på de som trenger det mest.