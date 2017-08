Våt og vindfull start på uka

Mandagsværet er ikke noe å skryte av.

Yr.no melder om regn stort sett hele mandag på Finnsnes, og spesielt i kveld skal det regne kraftig. Med temperaturer på 11-11 grader, samt opptil frisk bris, er det nok lite som vil minne om sommer denne dagen. Regnværet skal fortsette til tirsdag, men utover dagen meldes det at det vil klarne opp og bli oppholdsvær. Noen stor temperaturøkning er det likevel ikke snakk om ifølge Yr.no.

Regnvær, kalde temperaturer og vind vil også gjøre seg gjeldende på Bardufoss. Her ser det imidlertid ut til at regnet vil gi seg litt tidligere, i løpet av natta.

Senjahopen på Senja slipper ikke unna styggeværet. Her er det også lagt inn at et kulingsvarsel pågår (Andenes - Slettnes fyr).

"Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap", varsler Yr.no.