Investerer 100.000 kroner i aksjer

Lenvik kommune kjøper seg inn i Kunnskapsparken Nord AS.

Lenvik kommune kjøper hundre aksjer i Kunnskapsparken Nord AS (KUPA). Med en pris på hundre kroner per aksje, er det altså snakk om 100.000 kroner kommunen må ut med i forbindelse med aksjekjøpet.

Formannskapet i Lenvik behandlet saken før sommeren og stilte seg altså positive til å erverve en eierandel i KUPA. Kjøpet skal belastes det kommunale næringsfondet avsatt for 2017.

På lag med Statoil

Kunnskapsparken Nord AS arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge. Overordnet mål er: utvikling av vekstkraftige bedrifter for et nasjonalt og internasjonalt marked, med fokus på utvikling av leverandører av produkter og tjenester til petroleum og oljevern, fornybar energi og sjømat og maritime næringer.

Statoil Technology Invest AS er den største aksjonæren i selskapet med 34,27 prosent. Andre som har eierinteresser i KUPA er blant andre Siva, Troms fylkeskommune, Harstad kommune, Bergen Group AS. Hvor stor eierandel Lenvik kommune får med sitt aksjekjøp er uvisst.

Fusjon

I vår ble det offentliggjort at Utviklingssenteret AS og Kunnskapsparken Nord AS skulle fusjoneres. Formålet med fusjonen er å gi et mer effektivt organisert og kompetent utviklingstilbud til næringsliv og offentlige kunder i Midt-Troms.

- Det fusjonerte selskap vil samlet også kunne tilby bedre tjenester til gründere og etablert næringsliv innenfor KUPA i Midt-Troms. Vi ser frem til et forstsatt godt samarbeid, sa KUPA-direktør Trond Slettbakk i en pressemelding.