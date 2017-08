Dette skjedde i natt mens du sov

Natta har vært stille i fylket, men litt lenger ut i verden har det vært mer action – blant annet Trump.

TROMS: Troms politidistrikt har ikke meldt om noen hendelser i løpet av natta. Stille og rolig start på uka med andre ord.

MEHAMN: Helt stille gikk det ikke for seg i Mehamn søndag kveld, da en litauer kjørte rett inn i en husvegg. Politiet i Finnmark har opplyst på twitter at vedkommende er mistenkt for promillekjøring og er framstilt for blodprøvetaking. Hendelsen medførte ingen personskader, men mindre skader på bygning og bil.

Tromsø: Søndag kveld var det full uttrykning i Tromsø, mellom Nipøya og Skittenelv der både Kystvakt, brannbåt, ambulansehelikopter og redningsskøyte var til stede. Det melder avisa Nordlys. Først trodde man det var snakk om en kantret båt, men det viste seg slettes ikke å være tilfelle. Det var bare to engelske turister som hadde vært på havet i en hjemmelaget farkost.

01.33: President Trump har fått massiv kritikk for å ikke å omtale demonstrantene i Charlottesville i USA for nazister eller hvite nasjonalister. I natt svarte Trump, og sa i en uttalelse tydelig at han fordømmer alle former for vold, intoleranse og hat. "Selvfølgelig inkluderer det hvite nasjonalister, Ku Klux Klan, nynazister og alle ekstremistgrupper", het det i en pressemelding som ble sendt ut.

06.07: Narvik: Politiet i Nordland melder at en gravemaskin har veltet på Bane Nord mellom Djupvik og Strømsnes i Narvik. Gravemaskinen ligger på en slik måte at den kan velte ut på E6. Veien er derfor stengt.