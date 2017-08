Aps toppkandidat Cecilie Myrseth og ungdomskandidat Eirin Kristin Kjær fikk klare tilbakemeldinger da de besøkte Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes mandag.

Duoen la turen til Distriktsmedisinsk senter (DMS) og Finnsnes for å bli bedre kjent med tilbudet, samt få tilbakemeldinger om hva som må til for å bli enda bedre.

- Den klareste tilbakemeldingen vi har fått er at det ikke nødvendigvis står på antallet sykehjemsplasser i kommunen, men at det er nok fagfolk med kompetanse som kan sørge for å ivareta et kvalitativt godt tilbud. Både kvantitet og kvalitet er viktig, sier Arbeiderpartiets førstekandidat til Stortinget, Cecilie Myrseth.

Sentralt med kompetanse

Myrseth er selv psykolog, og med bakgrunn i det påpeker hun hvor viktig det er med tilstrekkelig kompetanse.

– Med en økende andel eldre i befolkningen og stadig mer sammensatte og kompliserte diagnoser, er det sentralt at de ansatte har nok kompetanse og kunnskap til å hjelpe de eldre i en sårbar fase av livet. De ansatte her på DMS på Finnsnes er gode eksempler på dette. Men det er synd om man ikke opplever at tiden strekker til.

- Feil vei å gå

Ap-politikeren viser til at det arbeides med å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven som fjerner sykepleiernes avtalerett for egen turnus, og gir arbeidsgiver større anledning til å bestemme skift- og turnusordninger. Myrseth mener dette er en feil vei å gå.

- Vi bygger vår arbeidslivspolitikk på et tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Måten regjeringa har behandlet partene gjennom Arbeidstidsutvalget i denne saken viser fram regjeringas manglende forståelse av viktigheten av trepartssamarbeidet for den norske modellen. Vi lytter til sykepleierne og arbeidstakerne, og vil bevare deres rett til medbestemmelse i turnusordningen. For oss er det selvsagt at ansatte må få være med å bestemme over sin egen arbeidshverdag, mener Myrseth.

Interessant besøk

Ungdomskandidat Eirin Kristin Kjær fant besøket på Finnsnes interessant.

- De aller fleste eldre ønsker jo å bo hjemme lengst mulig, men når behovet er så sterkt at man trenger å flytte hjemmefra er det nok godt å komme hit til sykehjemmet på Finnsnes. Her er lokalene lyse og fine, og de ansatte er engasjerte. Her kan man skjønne at folk trives, roser Kjær.