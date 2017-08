Årets rypejakt blir strengere styrt

For å verne rypebestanden bedre, vil Statsskog gjøre endringer på jaktreguleringene.

Blant annet vil de gjøre endringer i kvoteordninga.

– Tallene viser at dagskvoter ikke regulerer rypejakta godt nok. Derfor vil Statskog i større grad styre antallet jegere som jakter i de områdene hvor det skytes mye rype, opplyser Statskog.

Foruten i Berg og Torsken, så man stor nedgang i antall felte ryper i Midt-Troms-kommunene fra 2015/16 til 2016/17. Nedgangen var særlig stor i Bardu og Målselv.

Hvordan årets jakt blir regulert offentliggjøres med årets jakttakseringer, som skal komme nå i august. Jaktfeltene blir da delt i tre kategorier. I områder hvor det er skutt mindre enn 5 prosent av rypebestanden innføres ingen reguleringer ut over dagskvoter. Det samme gjelder områder hvor 10 til 15 prosent av bestanden og felt, men hvor kyllingproduksjonen er mer enn 2,5 kylling per rypepar. I områder hvor det er skutt mer enn 10 prosent av rypebestanden vil det bli en begrensing på hvor mange jegere som kan jakte per dag i perioden 10. september til 1. oktober. Etter 1. oktober vil det ikke være antallsbegrensning.