Her er det lenger ikke kontanter å få tak i

Nå er det ikke lenger mulig å ta ut penger fra minibank i kjøpesenteret på Finnsnes. Senterlederen synes det er synd.

Minibanken ble fjernet for en uke siden, opplyser senterleder Stig Bergheim.

– Det er egentlig få sentre som har minibank i dag, og vi skal være glad for at vi beholdt vår så lenge som vi gjorde. Likevel kunne det vært greit å ha den enda litt lengre, sier Bergheim.

Det er Danske Bank som har fjernet minibanken.

Mange spørsmål

Sentersjefen har mottatt mange henvendelser fra besøkende til kjøpesenteret, som lurer veldig på hvor minibanken er blitt av.

– Det kommer en del henvendelser spesielt fra eldre, noe som nok handler om at dette er en gruppe som er vant til å ha kontanter i pengeboka, sier Bergheim.

Det er imidlertid ikke bare de eldre som har reagert på at minibanken er borte. Foreldre, som gjerne skulle tatt ut en liten hundrelapp til barna, har også undret seg over minibankens fravær.

– Alt i alt er det veldig mange som har lurt på hvor den er blitt av. Vi må nok bare innse at dette er en trend i tiden, og at vi er på vei mot et kontantløst samfunn, sier Bergheim.

– Hvis andre banker kunne tenke seg dette, har de et par uker på seg før vi setter inn gavekortautomat på den avsatte plassen, opplyser Bergheim.

Forståelse fra banken

Presse- og innholdssjef Tina Berggård i Danske Bank har full forståelse for at noen synes det er dumt at minibanken i senteret er lagt ned.

– Men vi må forholde oss til at vi ser en endring i hvordan våre kunder og andre bruker oss. I Norge bruker vi mindre og mindre kontanter, og størsteparten av betalingene skjer i dag med kort og mobil. Dette gjør at minibankene våre blir mindre brukt enn før, også på Finnsnes. Vi håper og tror mange på Finnsnes fortsatt vil bruke Danske Bank, om enn kanskje litt mer digitalt, skriver Berggård i en epost.

For øvrig har Danske Bank fortsatt en minibank i drift på Finnsnes, og denne er også ganske lett tilgjengelig for besøkende til kjøpesenteret. Minibanken er nemlig å finne i Storgata, rett vis a vis senteret.