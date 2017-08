– Viktig at sjømat får den oppmerskomhet den fortjener

Oppfordrer aktører til å melde seg på prestisjefull konkurranse.

– Meld dere på "Det norske måltid" er Svein Bjørndal i Halvorsfisks klare oppfordring til alle aktører innen sjømatnæringa, ifølge Norges Råfisklag.

– Vi synes det er viktig at produktene vi jobber med, og sjømat generelt, skal få den oppmerksomheten den fortjener på nasjonal basis, sier han til råfisklagets nettsider.

"Det norske måltid" er ifølge råfisklaget en prestisjefylt kåring av landets beste mat- og drikkeprodusenter.

Halvorsfisk gikk i fjor helt til topps i kategoriene «årets sjømat foredlet» og «årets matspire» fra Matmerk. Han forteller til råfisklaget at han merker at seieren betyr mye for alle involverte i selskapet.

– Det er fantastisk å se at det vi jobber med hver dag blir lagt merke til - også av andre enn oss selv, sier han.