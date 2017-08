Suksess for spill i Sørreisa

200 personer har vært innom Escape room i Sørreisa, etter åpninga i mai.

– Siden åpninga i slutten av mai har det vært en svært positiv mottakelse av Escape room kjelleren. De som har vært innom har gitt oss veldig gode tilbakemeldinger på både konseptet, innhold og at det i det hele tatt startet opp noe slik her i Midt-Troms, sier initiativtaker Kim Hauglid.

Lukkes inne

Escape games er et spill hvor man blir lukka inne i et rom, der man gjennom å løse oppgaver og gåter, skal komme seg ut igjen før tida renner ut. Når man løser oppgaver får man nye hint og oppgaver.

Tilsammen har 200 personer vært innom i Sørreisa.

– I dag runda vi 200 gjester, fordelt på cirka 40-45 grupper. De fleste aldersgruppene har vært innom. Alt fra ung ungdom på 13-17, til de mellom 18-30 og godt voksne på 40-60 år. Det er veldig tøft at så mange forskjellige vil prøve. Det sier noe om det brede omfanget rundt dette. Det er egnet for absolutt alle, sier Hauglid.

Vil utvide

Nå ønsker de å utvide.

– Nå etterlyser folk rom nummer to, som skal komme i drift nå i høst. Det jobbes iherdig med planene for dette, og temaet for det blir helt forskjellig fra det første som nå er i drift.