Regn og tåke ut uken

Det ser dessverre ut til at vi har mer regn i vente resten av uken.

Det ligger et lavtrykk over Midt-Troms onsdag, som kan føre til regnbyger på morgenkvisten. Utover dagen vil det imidlertid mest sannsynlig bli opphold, og temperaturene vil ligge på rundt ti-elleve grader.

Yr.no melder skiftende bris, nordvestlig bris på kysten. Det kan bli perioder med regnbyger og en del lave tåkeskyer, men meteorologen lover lettere vær utover kvelden.

Blir mørkere

Torsdag vil det overskyede været fortsette, men temperaturene vil bli litt høyere – opp mot 18 grader.

Meteorologen melder om østlig eller skiftende bris, muligens perioder med frisk bris på lengst nord langs kysten. Det kan bli enkelte regnbyger, spesielt på ettermiddagen, vesentlig i indre strøk.

Fredag ser det dessverre nokså mørkt ut. Fra torsdag kveld trekker et lavtrykk over Midt-Troms som kan være forbi på morgenkvisten, men dessverre ser det ut til at det kommer et nytt utpå formiddagen, som gir regn store deler av dagen.

Temperaturene vil ligge rundt 12-13 grader, med svak vind fra sørøst.