Klar for den store sykkelfesten

Med verdens kanskje største strikkepinner, en storstilt grillbonanza og generell folkefest skal Sørreisa og Skøelv vise seg frem under Arctic Race.

Tirsdag går gressklipperne for fulle mugger i Sørreisa sentrum. Næringsrådgiver Tom Erik Moe avslører overfor Folkebladet at det ikke er noen tilfeldighet. Her skal det nemlig strigles for Arctic Race.

– Det blir en del ekstra i forbindelse med Arctic Race. Det er jo spesielt når 120 millioner tv-seere skal se bilder fra Sørreisa, og en markedsføringsmulighet vi ikke må la gå fra oss, smiler Moe.

Gigantiske strikkepinner

Sørreisa og Skøelv får besøk av syklistene under den andre etappen av Arctic Race of Norway. Etappen, som starter på Sjøvegan og ender på flyplassen på Bardufoss, braker løs fredag.

– Har dere planlagt noen «stunt»?

– Vi har ordnet til noen ganske uvanlige strikkepinner. «Strikkepinnene» er to meter lange, og laget av granstaurer. Vi kommer til å stille oss ved veien, og håper på å få hjelp til å bære pinnene til et piknikteppe, forteller Sissel Sørfosbog, leder av husflidslaget i Sørreisa.

Bygdas dugnadsteppe fra 2012, som er 25 kvadratmeter stort, legges nemlig ut for anledningen, til en Arctic Race-piknik. Teppet legges ut på jordet rett før Krogstadtunet, med førsteklasses utsikt til sykkelrittet. Og håpet er altså at Dag Otto Lauritzen kommer og hjelper med å få strikkepinnene på plass, og at husflidslaget får demonstrert mattefillestrikking av enorme dimensjoner.

– Ingrid Krogstad fra Krogstadtunet stiller også opp på taket på sommerstua når rittet passerer. Der skal hun stå i bunad og med nevelur, smiler Sørfosbog.

Tegning på veien

I forbindelse med sykkerittet vil fylkesveien fra Skøelv til Sørreisa stenges mellom klokken 13.00 og 16.30. Det tenker de å benytte seg av i Skøelv.

– Veien er jo stengt, så vi har kjøpt inn kritt og tegnesaker slik at ungene får tegne på veien. Ved Skøelv skole blir det for øvrig folkefest med grilling og sykkelritt på storskjerm. Der blir også hesteaktiviteter, forteller Jim Are Jensen Løkke.

Også i Sørreisa sentrum blir det anledning til å følge Arctic Race på storskjerm. Det sørger Helge Haugen i Sørreisa storkiosk for.

– Det blir en storskjerm i det ene kioskvinduet, samt en nede i kiosken. Gilde kommer også for å kjøre en seanse på på vår sørreisaburger, forteller Haugen.

Litt bekymret

Håpet er at Sørreisa-folket stiller mannssterke fredag, og gjerne tar med seg venner og bekjente, for å lage en skikkelig folkefest under Arctic Race.

– Dette er jo også en gylden mulighet for lenvikværingene å komme til Sørreisa, påpeker Løkke.

Han peker på muligheten for å få med seg rittet både mens det er i Sørreisa, samt seinere også i Andselvlia.

– Derfra kan man få med seg det planlagte flyshowet fra orkesterplass.

– De har jo store planer på Bardufoss med flyshow og greier. Er dere redd for at folk velger dette framfor det som skal skje i Sørreisa?

– Jeg er jo litt bekymret, men samtidig har nettstedet 9310.no gjort en undersøkelse, der de fleste har svart at de vil være i Sørreisa under Arctic Race, forteller Anita Endrestad, leder av Sørreisa næringsforening.

For øvrig minner gjengen om at den offisielle Arctic Race-caravanen ankommer Skøelv og Sørreisa ei god stund før syklistene, normalt to timer før. For Skøelv og Sørreisa sin del blir det dermed i 13-tiden.