Dette gikk du glipp av i natt

Det har vært en begivenhetsrik natt, i smått og stort. Sjekk hva du gikk glipp av her.

Kl. 00:19: Nord-Korea: Nord-Korea vurderer en plan om å avfyre missiler mot Guam, ifølge statlige medier. Det melder Reuters . Ifølge en talsperson for Nord-Koreas forsvar vil de gjennomføre forebyggende angrep dersom de ser tegn til amerikanske provokasjoner. Tirsdag kveld uttalte Donald Trump at "de vil bli møtt med ild og raseri og makt ulikt alt verden har sett", dersom Nord-Korea eskalerer atomvåpentrusselen.

Kl. 00:48: Nordkjosbotn: "Brun staffordshire hann funnet i Industrivegen,kontakt politiet for info", skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Kl. 03:46: Kina: Fem skal være drept og hundre turister fanget på et populært utsiktssted, etter at et nytt jordskjelv med en styrke på 6,3 har rammet Sichuan provinsen nord i Kina. Dette melder Reuters .

Kl. 04:46: Melbu: "Melding om skyting med pistol på Melbu. Væpnet politi fikk raskt kontroll på mistenkte. Skal ha skutt med startpistol i fjæra. Anm.", skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Kl. 05:06: Raqqa: Minst 23 sivile er drept i et luftangrep mot den islamistiske ekstremistgruppa IS i Syria. Angrepet skjedde i byen Raqqa i Deir al-Zor, og over 20 skal i tillegg være skadd, melder nyhetsbyrået DPA.

Kl. 05:52 Troms: Norske kvinner får stadig færre barn, og på få år har flest kvinner, spesielt i Troms, Sogn og Fjordane og Rogaland, født færre barn. Ifølge tall fra SSB har fruktbarheten for kvinner i Troms sunket med 17,5 prosent fra 2010 og fram til 2016. Det melder NRK Troms.

Kl. 06:17: Snart stopp i blåkveitefisket Periodekvoten i blåkveitefisket nærmer seg oppfisket, skriver Fiskeribladet . I løpet av åtte dager er det fisket 1.463 tonn blåkveite og tirsdag ettermiddag gjensto det 651 tonn av periodekvoten som er på totalt på 2.100 tonn. Fiskeridirektoratet sier det kan bli sendt ut en varsel om stopp i fisket onsdag eller torsdag.

Kl. 06:25: Mo i Rana: Politiet melder på Twitter at en buss fra Nordlandsbuss er stjålet i Mo i Rana natt til onsdag. "Funnet utenfor sentrum etter aktivt søk fra patrulje. To personer pågrepet", twitrer politiet på Nordland politidistrikt.

Kl. 06:46: Kl. Styresmaktene i Sichuan-provinsen i Kina bekrefter at 13 personer er omkommet etter jordskjelvet tirsdag . 175 flere er meldt skadet, ifølge Reuters, Det er fortsatt fryktet at så mange som hundre personer kan være døde og flere tusen skadet.