Dømt til fengsel etter villmannskjøring

Bardudølen ble tatt i 142 kilometer i timen i 80- sonen.

Det var i juni i år på 80-sonen ved Setervatn i Bardu at den unge mannen kjørte med en hastighet på 142 kilometer i timen. Villmannskjøringa ble fanget med laser.

Da saken ble behandlet av Senja tingrett nylig, avga mannen en uforbeholden tilståelse av forholdet.

Ved fartsovertredelser som dette, skal det normalt sett straffes med ubetinget fengselsstraff. Påtalemyndighetens forslag var å sette straffen til 18 dager bak mur og slå.

I forbindelse med straffespørsmålet la retten vekt på bardudølens uforbeholdne tilståelse, men pekte samtidig på at det i skjerpende retning ble lagt vekt på at mannen hadde to passasjerer da fartsovertredelsen fant sted.

«Retten er kommet til at straffen passende kan settes i samsvar med påtalemyndighetens forslag til fengsel i 18 dager», heter det i dommen.

Den unge mannen må også belage seg på å bruke apostlenes hester i 14 måneder fremober. Han er nemlig fradømt retten til førerkortet så lenge.