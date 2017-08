Ti villsauer trolig drept av bjørn

Sauebonde mistenker bjørneangrep etter å ha funnet ti villsauer drept.

Ti sauer ble onsdag drept i det som høyst sannsynlig er et bjørneangrep i Dividalen. Sauebonde Kjellaug Sørgård forteller til avisen Nye Troms at angrepet skjedde på dagtid, og startet noen få hundre meter fra gården.

– De var på utmarka litt utenfor gjerdet. Jeg pleier å ta dem innenfor et strømgjerde på natta, så angrepet må ha skjedd på dagen, forteller hun.

– Dette er typisk bjørn

Sørgårds sauer er av typen villsau, som er mye raskere enn vanlig sau. Sauebonden mener derfor det skulle være svært vanskelig for kun én bjørn å ha tatt de ti sauene alene.

– Det vi frykter er at det er ei binne med to unger. Det er skummelt å tenke på hvis det er slik at to nye bjørner er blitt opplært til å angripe husdyr. Det kan bli tungt for framtida, sier hun.

Statens Naturoppsyn bekrefter at de også tror det dreier seg om et bjørneangrep.

– Ut fra måten skadene har skjedd og dyrene er utspist på, så er dette typisk bjørn. Jeg har også fått det bekreftet fra kollegaer som har sett bildene at det er snakk om et bjørneangrep, sier kontaktperson for Målselv og Bardu, Trond Erik Markussen.

Blir undersøkt videre

Videre er han også enig i at det er funn som kan tyde på at det er snakk om flere bjørner.

– Det blir litt spekulasjoner, men en ser at det er flere tannmerker med forholdsvis liten tannavstand. Dessuten er det flere dyr som er tatt på et veldig begrenset område, men det er ikke noe som kan sies med sikkerhet, sier Markussen.

Observasjonene vil dermed undersøkes videre i henhold til standard rutiner.

– Det ble funnet noe hår på stedet, og jeg har samlet noen skittprøver. De vil bli undersøkt i henhold til vanlige rutiner for å finne DNA, sier Markussen.

– Ikke aktuelt å skadefelle

Det er imidlertid ikke aktuelt å skadefelle bjørnen, melder rådgiver hos Fylkesmannens miljøvernavdeling, Andreas Vikan Røsæg.

– Å ta ut bjørnen ville vært veldig krevende i det terrenget når en ikke aner hvor den er. Det er ikke noe vi tar initiativ til, og ikke noe som diskuteres. Det vi ser på mulighetene til å få satt opp et gjerde. Der er det aktuelt med tilskudd til sauebonden, sier Røsæg til Nye Troms.

Det er første gang i år at bjørn angriper husdyr i Indre Troms.