Dette skjedde mens du sov i natt

Her er et utvalg hendelser fra fjern og nær fra timene du lå under dynen.

Kl. 02:09: Venezuela: Flere nettsteder i Venezuela, samt private TV- og telefonselskaper er utsatt for dataangrep. Gruppen bak angrepet oppfordrer opposisjonen til å protestere mot president Nicolas Maduro, melder NRK .

Kl. 02:36: Sømna: Politiet melder om brann i ubebodd bygning. "Bygningen er overtent. Nødetater på stedet", skrev politiet i Nordland på Twitter . Ca tre timer senere kom meldingen om at brannen var slukket, og at etterslikning pågår.

Kl. 03:12: USA: Det amerikanske forsvarsdepartementet vurderer å angripe ekstremistgruppa IS med droner på Filippinene, melder NBC News . Operasjonen vil skje i samarbeid med filippinske bakkesoldater.

Kl. 04:37: Kolvereid: Politiet har beslaglagt 2,6 tonn tomhylser etter å ha stoppet et tysk par i en bobil i Kolvereid i Nord-Trønderlag. Politiet mistenker at tomhylsene er stjålet fra flere skytterbaner i fylket, skriver Avisa Nordland. Les mer her.

Kl. 05:06: Tjeldsundet: En person anmeldes for å oppbevare ulovlige tabletter. Politiet i Troms stoppet vedkommende i bilen ved Tjeldsundet, og beslagla tablettene. "Vedk anmeldes for dette.", skriver politiet på Twitter .

Kl. 05:21: Bergen: NRK melder at David Toska overføres til hjemmesoning i Bergen. Toska ble i Høyesterett dømt til 20 års fengsel for Nokasranet i 2006, og har sonet store deler av dommen i Bergen. Nå har han startet med arbeidslivstrening i bedriften Lean Business, skriver VG .

Kl. 05:35: Dividalen: Ti villsauer ble funnet drept på en gård i Dividalen i Indre Troms i går. Sauebonde Kjellaug Sørgård sier til Nye-Troms at det mest sannsynlig dreier seg om et bjørneangrep, ei binne med to unger, ut ifra skadene sauene er påført. Les mer her.

Kl. 06:24: Svalbard: Spesialenheten for politisaker har ferdig etterforsket skredulykka på Svalbard i 2015 der to personer omkom og 11 bolighus ble ødelagt. Riksadvokaten beordret etterforskning, og nå skal lederen for spesialenheten avgjøre om det blir reist straffesak mot noen, melder NRK.