Vil ta knekken på denne

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget mener otere forstyrrer laksen i elva.

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) søker i et brev til Fylkesmannen i Troms om fellingstillatelse på oter. Grunnen er at de ved flere anledninger har sett oter ta fisk i fisketrappa, og ønsker at fisken skal ha færrest mulig forstyrrelser.

Dette melder NRK Troms.