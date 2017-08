Nytt virus tar helt av på Facebook

Et virus som oppretter meldinger og sender dem til vennene dine, tar av på Facebook.

Lenken går til en ekstern nettside, og det er ennå uklart hva denne siden gjør med brukeren din.

Meldingene inneholder navnet ditt, ordet «video» og et det som ser ut som et tilfeldig smiletegn, i tillegg til lenken, melder VG .

Video

Når du klikker deg inn på lenken, kommer du til en video, men for å få se videoen blir du bedt om å installere en plugin (programutvidelse) i nettleseren Google Chrome.

Når du har installert denne programutvidelsen, får de som har laget det tilgang til Facebook-profilen din, og så sendes meldingen videre til dine kontakter. På den måten sprer det seg i stadig økende fart.

Datasikkerhetsekspert Jørund Heimholt, som driver nettstedet datahjelperne.no, har undersøkt Chrome-utvidelsen. Han mener det ikke er snakk om et skadelig virus som ødelegger noe på datamaskinen eller mobiltelefonen din, men såkalt malware (skadevare).

– De som har laget dette, har gjort det for å samle inn personlig informasjon. Utvidelsen gjør at de får tilgang til Facebook-kontaktene dine, og på den måten får de tak i telefonnumre og e-postadresser som de senere kan bruke for å forsøke å svindle folk, sier Heimholt ifølge iTromsø .

Dette bør du gjøre

Hvis du har latt deg lure, bør du gjøre følgende:

1. Fjern utvidelsen du har installert i Google Chrome. Går ikke det, må du tilbakestille nettleseren.

2. Bytt passord på Facebook (Viktig!) og aktivér to-trinnssikring for innlogging på Facebook.

3. Tenk deg om og vær mer OBS neste gang du kommer over noe lignende.

Hos Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) eller Telenors IT-sikkerhetstjeneste (TSOC) har de ikke kjennskap til dennee konkrete skadevaren, men de forteller at denne typen spredning, er velkjent.

Jan Roger Wilkens, som er sikkerhetsanalytiker hos TSOC, har følgende generelle råd:

– Hvis det virker for utrolig til å være sant, så er det ofte det. Hvis det krever at du må installere ting, så er det lureri. Blir du sendt et sted utenfor Facebook, så er det oftest lureri, sier Jan Roger Wilkens - og legger til:

– Gi aldri fra deg kredittkortinformasjon til noe som plutselig dukker opp på nettet.