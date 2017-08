Cavendish trekker seg fra Arctic Race

Etter at Mark Cavendish veltet i Tour de France, kan han ikke stille til sykkelrittet i Nord-Norge likevel.

Det bekrefter sjefen for Team Dimension Data, Douglas Ryder, ifølge NRK Troms.

– Dessverre stiller ikke Mark til start i Arctic Race of Norway likevel. Han er ikke frisk etter skulderskaden, sier Ryder.

Det var under den fjerde etappen av Tour de France at Cavendish veltet og skadet skulderen.

Likevel var det ventet at sykkelstjernen skulle stille til start kommende torsdag.

– Det er viktig for Mark å få mest mulig ritt-trening nå før VM i Bergen. Det blir et veldig tøft mesterskap, så det er viktig at vi får Mark tilbake på sykkelsetet så snart som mulig, sa Ryder til NRK tidligere denne uken.

– Har flere andre dyktige

Etter medisinsk sjekk ble det imidlertid konkludert med at Cavendish ikke er klar.

Daglig leder for Arctic Race of Norway har forståelse for spurtkongens prioritering.

– Vi visste jo at det var en risiko for at dette ville skje, og det er ikke så mye vi kan gjøre med det, sier han.

Team Dimension Data har imidlertid gitt beskjed om at de jobber med en god erstatter for Cavendish.

– Mark Cavendish er et navn folk som ikke er så interessert i sykkel også kjenner. Det er klart det ville vært viktig for rittet å få han hit, men vi har flere andre dyktige syklister i feltet og vi skal nok klare å arrangere et utmerket ritt likevel, sier Dybdal til NRK.

Han avslører samtidig at deltakerlista blir offentliggjort i morgen.