Anmelder vold mot festvakt

Ifølge tips ble en frivillig vakt utsatt for vold av en beruset mann under Finnsnes i fest lørdag kveld.

– Saken er anmeldt, men jeg ønsker ikke å kommentere noe utover det, sier vakt- og beredskapsansvarlig, Ralph Christian Simonsen.

Festivalsjef Beate Seljenes bekrefter tipset om at en vakt ble utsatt for vold av en beruset mann på festivalområdet lørdag kveld.

– Det var nok det som skjedde ja. Episoden var ikke verre enn at vedkommende fortsatte vakten sin, men personen ble anmeldt og ført bort fra stedet, forteller Seljenes.

Hun synes tilfellet er svært beklagelig.

– Det er svært uheldig at slikt skjer. Og det er ekstra fortvilt når det skjer med en frivillig, sier Seljenes.

– Noen ødelegger for andre

Hun mener for øvrig at det var en rolig FiF-kveld.

– Det var noen som måtte på legevakten etter å ha falt, men ellers har ikke politiet meldt om noen hendelser, sier hun, og fortsetter:

– Det var selvfølgelig en del fyll, det blir det når det er festival. Men ellers er politiets tilbakemeldinger at det har gått veldig bra.

Seljenes synes dermed ikke at episoden er representativ for stemningen for øvrig igår kveld.

– Nei, tvert imot. Jeg var der helt til det var slutt, og det var en veldig rolig kveld. Men det er selvsagt alltid noen få som blir fullere og ødelegger for andre, sier hun.

Også fredag gikk fint for seg, konstaterer festivalsjefen.

– Det var nok et yngre publikum på fredag. Det var litt fyll, men det gikk veldig fint, og ifølge politiet var det ingen hendelser, sier hun.

Ingen informasjon

Politiets operasjonssentral i Tromsø har ingen informasjon om episoden lørdag kveld.

– Nei, det vet jeg ikke noe om, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen.

– Hvordan har Finnsnes i fest-natten vært for politiets del?

– Det har jeg ikke noe inntrykk av. Da må du snakke med de som har vært der.

Fungerende lensmann i Lenvik, Roger Magnussen, opplyser imidlertid at han ikke kan komme med noen oppsummering av natten før mandag.