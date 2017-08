Storpolitikk i søkelyset på ny festsatsing

Lørdag byr Profilgruppa på noe litt utenom det vanlige under Finnsnes i Fest.

Finnsnes i Fest er best kjent som uka der tivoli, show og leken moro står i høysetet. Arrangementet, som går av stabelen i festivalteltet på torget lørdag 5. august, skiller seg derfor i så måte litt ut. Der skal nemlig intet mindre enn «utfordringer og muligheter i det globale markedet» diskuteres, en tematikk som skal ses i lys av Trump, Brexit og andre utenrikspolitiske forhold som påvirker eksportregionen Midt-Troms.

Det er Profilgruppa i samarbeid med Finnsnes Forum og Visit Senja som står for arrangementet.

– Profilgruppa har ikke pleid å ha møter under Finnsnes i Fest, så vi er veldig spent på hvordan dette blir. Vi tror jo det kommer til å gå greit, for Finnsnes er jo full av gjester og folk som nok også kan være interessert i å gå på et arrangement av mer faglig art, sier Linda Lien, programansvarlig for Profilgruppa.

Sandberg kommer

Arrangementet er todelt, der første halvdel dedikeres til informasjon og diskusjon rundt den presenterte problemstillinga. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) stiller opp for anledninga.

– Tematikken som tas opp er noe medlemsbedriftene i Profilgruppa har vært interessert i lenge, for det skjer veldig mye globalt som påvirker den internasjonale handelen. Under arrangementet blir det ikke bare informasjon om hvordan ståa er handelspolitisk globalt sett, men sannsynligvis også diskusjon rundt hvordan man fra norsk side forholder seg til disse internasjonale bevegelsene, sier Lien, som også minner om at vi er inne i valgkamptider.

Profilgruppa har invitert sine medlemsbedrifter, samt medlemsbedrifter i Visit Senja og i Finnsnes Forum, til møtet. Arrangementet, som er gratis, er imidlertid åpent for alle.

– Vi håper at folk synes det er interessant å høre fra fiskeriministeren om tematikken som er lagt opp. Vi er i alle fall interesserte, og vi tror også det er en generell interesse også hos andre som ikke direkte er knyttet til eksportnæringene – dette er jo også noe som faktisk berører oss alle, påpeker Lien.

En smak av Midt-Troms

Arrangøren vil ta høyde for at det ikke er et «vanlig» Profilgruppe-møte det legges opp til i denne sammenheng.

– Vi kommer til å kjøre en liten introduksjon om eksportnæringa og næringsmiddelindustrien i regionen, og fortelle litt om hvorfor vi er så opptatt av tematikken som vi tar opp. Dette for at de som ikke er hundre prosent oppdatert, skal få en liten «reminder» før fiskeriministeren begynner, sier Lien.

Mens det er globale forhold og storpolitikk som tas opp i første del av arrangementet, blir den siste halvdelen litt «mjukere». Her skal nemlig publikum få smaksprøver av mat og drikke fra den omfattende og varierte næringsmiddelindustrien i Midt-Troms.

Det kreves ikke påmelding til arrangementet.