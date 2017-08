Selger mindre fisk men tjener mer

Det ble solgt norsk sjømat for 6,7 milliarder kroner i juli.

Selv om antallet tonn sjømat gikk ned med fire prosent sammenligna med fjoråret, gjorde prisene at omsetningsverdien økte med to prosent. Det viser tall fra Norges sjømatråd.

– Juli var en god sommermåned for norsk sjømateksport. Lakseeksporten alene kom på 5 milliarder kroner, som er en økning på 7 prosent fra juli i fjor. Vekst i eksportvolumet av laks i juli kombinert med fortsatte høye laksepriser ga rekord i eksportverdien, sier Paul Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 53,1 milliarder kroner, som er 3,9 milliarder kroner mer enn på samme tid i fjor.

Mer torsk

Juli måned er ikke en stor måned for torskefiske. Likevel så man en økning på fem millioner kroner fra fjoråret, slik at eksportverdien av fersk torsk havna på 77 millioner kroner.

Ved siden av ferskfisk gikk salgsverdien på klippfisk og saltfisk opp, mens det var nedgang for tørkafisk. For salt- og klippfisken var økninga på henholdsvis 12 og en million kroner sammenligna med juli i fjor.

Nedgang

For sild og ørret har eksportverdien gått ned fra samme tid i fjor. I juli i fjor var det solgt ørret for nesten dobbelt så mye penger.

For silda ser man at det er solgt mer sild i antall tonn, men prisene gjør at man selger mindre. Mens volumet økte med 11 prosent i juli, så gjorde prisene at salgsverdiene gikk ned med 24 prosent. Det utgjør en forskjell på 49 millioner kroner.