Så mange fikk plass i Troms

Mer fleksible ordninger gir flere mulighet til å fullføre videregående opplæring.

Etter andreopptaket for de videregående skolene i Troms ble klart, har man 5.972 videregåendeelever fordelt over alle trinnene i Troms. 91 prosent fikk plass på førsteinntaket, opp fra 87,9 prosent fra førsteopptaket, opplyser Troms fylkeskommune.

Fleksibelt

Troms innførte i fjor ubegrensa fullføringsrett for alle med vg1. Dette gjorde at rundt 80 kom tilbake til videregående opplæring. Det har også kommer 60 ekstra elever til, etter staten utvida ungdomsretten for hele landet til 24 år, slik at det delvis overlapper fullføringsretten i Troms.

– Det er viktig at de ungdommene som vil videre, ikke blir begrenset av systemet. Med lavere kull vil arbeidslivet ha bruk for alle hoder og hender, og vi vil strekke oss enda lengre for å få den enkelte fram til fagbrev, kompetansebevis og studiekompetanse, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

Gjesteelever

I er det 225 gjesteelever fra andre fylker, som er nesten dobbelt så mange som i fjor. Det er innført friere skolevalg over grensene, slik at elevene får plass om mottakerfylket tillater det, opplyser fylkeskommunen videre.