Godsbil i grøfta på Torskenskaret

En godsbil måtte berges opp av grøfta på Torskenskaret fredag kveld.

Utforkjøringen skjedde på Myran, omlag en halv kilometer nedafor Torskenskaret mot Torsken, like før klokka 18 fredag ettermiddag.

Etter det Folkebladet får opplyst skyldes uhellet at godsbilen trolig måtte vike for to møtende trailere. Veien er veldig smal på det punktet utforkjøringen skjedde.

Bergingen av bilen foregikk ved 20-tida fredag kveld.