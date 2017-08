Inn i toppverv

Tonje Lavik fra Sørreisa er valgt inn i lederstilling for Fremmskrittspartiets Ungdomsparti (FpU).

Lavik ny generalsektretær i FpU

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og er både stolt og ydmyk, sier Lavik.

Et enstemmig sentralstyre vedtok mandag å ansette Tonje Lavik (21) fra Sørreisa, som FpUs nye generalsekretær. Sørreisajenta går inn i stillinga 1.oktober. Hun blir dermed FpUs andre kvinnelige generalsekretær på 25 år. Lavik jobber i dag som rådgiver i FpUs hovedorganisasjon, og tar over etter nåværende generalsekretær André Bråthen.

– Jeg ser frem til en bratt læringskurve og en utfordrende jobb de neste månedene, avslutter Lavik.

Fornøyd

Formann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud, er svært fornøyd med ansettelsen.

– Tonje er en dyktig kvinne som har mye å tilføre FpU de neste årene, det er jeg helt sikker på. Vi ønsket en resultatorientert generalsekretær med ledelseserfaring. Tonje har ledet Lenvik og Omegn FpU og Troms FpU til å bli henholdsvis årets lokallag og årets fylkeslag. I tillegg har hun gode resultater å vise til fra tiden som fylkessekretær i Oslo FpU, en jobb som i stor grad kan sammenliknes med generalsekretærjobben. Med denne erfaringen og innstillingen falt valget på Tonje, sier Svendsrud.

Svendsrud legger også til at han er godt fornøyd med at det var flere kandidater.

– Jeg mener det er et sunnhetstegn for FpU at vi faktisk har flere kandidater å velge mellom som generalsekretær. Slik har det ikke alltid vært, legger Svendsrud til.

Valgkamp

Før hun går inn i sin nye stilling, venter valgkamp før Stortingsvalget i september.

– Jeg gleder meg først til å drive valgkamp for de sakene jeg brenner for. Dyrepoliti i hele landet, en mobbefri skole, og at bestemor og bestefar skal få en varm eldreomsorg. Etter det er jeg klar for å ta over generalsekretærstolen. Jeg tror det blir veldig spennende å arbeide både med sentralstyret, fylkeslagene og lokallagene. FpU er inne i en god trend om dagen og hadde medlemsvekst i fjor, det er en trend jeg gleder meg til å følge opp videre, sier den påtroppende generalsekretæren.