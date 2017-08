Dette skjedde mens du sov i natt

Politiet i Troms har hatt sitt å stri med i natt.

Fingrene til politiet i Troms har fått kjørt seg godt natt til torsdag.

– Tromsdalen Kl. 2250. Kvinne i 40-årene stanset under kjøring av UP. Mistanke rus, fremstilt for blodprøve. Førerkort beslaglagt, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Tromsø: kl. 2330 To gutter i begynnelsen av 20-årenene bortvist fra byggeplass. Klatret opp i heiskran, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Lunheim: kl. 0100. Mann i 30-årene pågrepet, mistanke ruskjøring og kjøring u/ gyldig førerkort. Fremstilles for blodprøve. Sak opprettes, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Tromsø: Kl. 0150 Mann f. i 1998 stanset under kjøring av UP, på Langnes. Mistanke ruskjøring. Fremstilt for blodprøve. Førekort beslaglagt, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Tromsø: Beruset kvinne i 40-årene påtruffet i Breivika. Innbrakt og satt i drukkenskapsarrest. Var ute av stand til å ta vare på seg selv, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Harstad: Beruset mann i 20-årene innbrakt etter ordensforstyrrelse i sentrum. Nektet også å oppgi personalia. Anmeldes, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Håkøybotn: UP gjennomførte kontroll i går kveld i 60-sone. Mann i 20-årene fikk beslaglagt førerkortet, målt i 91 km/t. I tillegg 4 .f.f, skriver Troms politidistrikt på Twitter.