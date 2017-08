Tatt med gjennomsnittsmåler — dømt

En lenvikværing er av Senja tingrett dømt til 14 dager betinget fengsel for råkjøring.

Ei mai natt i år ble lenvikværingen «tatt» da han kjørte altfor fort i Sørreisa.

En gjennomsnittsmåling viste at den unge mannen holdt en hastighet på 106 kilometer i timen, det til tross for at den høyeste tillatte hastigheten på stedet var 60 kilometer i timen.

Nå er mannen dømt til 14 dager betinget fengsel, samt til å betale en bot på 10.000 kroner.

Lenvikværingen mister også retten til førerkortet i ett år.

I motsetning til hva mange andre gjør, sa ikke mannen noe i retten om at en slik sanksjon ville medføre særlige ulemper for han.