Nå har værvarslinga ombestemt seg

Det som så ut til å bli grå dager med en del regn, ser ut til å ende opp med en god del sol, melder Yr.no.

Onsdag morgen blir riktignok av det regntunge slaget, før været skal bli bedre og bedre. Skylaget skal lette ut over kvelden, og det kan bli riktig mye sol ut over kvelden. Temperaturene skal også stige en del, og det meldes om temperaturer opp mot 16 grader ut over ettermiddagen.

Pent

Torsdag skal fortsette i samme spor som torsdagen slutter, med en del sol og stort sett oppholdsvær. Temperaturene blir nok ikke det helt store, med varsling om i underkant av 15 grader.

Helgeværet

Med fredagen kommer helga og det virkelige godværet. Yr melder om lettskya vær, og temperaturer på rett under 20 grader.