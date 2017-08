Fossli og Bjerregaard på Kongelaget

En målselvdøl og en bardudøl skjøt seg tirsdag inn på Kongelaget på Landsskytterstevnet.

Det er for 18. gang at Tor-Erik Fossli fra Målselv er klar for kongelaget under Landsskytterstevnet, som i år går av stabelen i Førde.

– Dårlig

Det melder NRK . Fossli skjøt 246 poeng, og var ikke helt fornøyd etter skytinga.

– Det var for dårlig gjennomført på ståskytinga, sier Fossli ifølge NRK.

Fossli er trippel skytterkonge. Han tok sin første tittel på hjemmebane i Øverbygd under Landsskytterstevnet i 1996.

Trippel

Deretter fulgte en ny kongetittel i Steinkjer i 1998, mens den tredje kom på Elverum i 2000.

Seieren i 1998 ble stående som det høyeste resultatet som noensinne er oppnådd på Landsskytterstevnet fram til 2010, da det ble tangert.

Også Gro Bjerregaard, som er fra Bardu, er klar for kongelaget onsdag med 246 poeng.