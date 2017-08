To personer pågrepet etter innbrudd, hærverk og tyveri fra 16 biler

To personer brøt seg inn og gjorde hærverk og tyveri i 16 biler hos Harila på Finnsnes. Mandag ble de pågrepet.

Etter intens etterforskning mandag ble to personer pågrepet av politiet samme dag for innbrudd på 16 biler.

Det var mandag morgen at bilforretningen Toyota Harila på Finnsnes oppdaget at det var gjort innbrudd i en rekke biler som sto parkert for utstilling utenfor forretningen. Totalt var det gjort innbrudd og tyveri fra 16 biler.

- Vi fikk melding om skadeverket mandag morgen og saken var under intens etterforskning i hele går, forteller politioverbetjent Roy Even Hagensen.

- Det var totalt 16 biler det var gjort skadeverk på og tyveri fra, bekrefter Evensen.

Pågripelse samme dag

Den intense etterforskningen førte til pågripelse samme dag.

- Etterforskningen førte til pågripelse av to personer i går, og mye av tyvegodset som stammer fra dette tyveriet ble funnet, sier Evensen.

Han ønsker ikke å kommentere hvor gjerningspersonene ble pågrepet annet enn at det ikke var på åstedet. De to som ble pågrepet er begge i 30-årene. Evensen ønsker ikke å utdype kjønn eller eventuell tilknytning til stedet disse to har på grunn av at saken fortsatt er under etterforskning.

På grunn av etterforskningen vil Evensen heller ikke utdype hvordan og hvor tyvegodset ble funnet annet enn at det ble funnet i tilknytning til åstedet.

Tirsdag morgen har politiet god oversikt over det som ble stjålet fra forretningen.

- Vi har relativt god oversikt nå, men etterforskningen er ikke ferdig ennå, sier Evensen.

Grovt skadeverk

Det var forskjellige typer biler som ble gjort skadeverk på i tilknytning til Harila, både fra Harila og litt større kjøretøy fra Walters bilberging.

- Det ansees som et grovt skadeverk da det er 16 biler som det er blitt påført ganske omfattende skadeverk på blant annet ved ruteknusing, sier Evensen.

Han oppfordrer eventuelle vitner til å ta kontakt med politiet.

- Vi vil enda gjerne ha tips i saken, så vi oppfordrer vitner som har observert noe eller hørt noe om å ta kontakt med oss, sier Evensen.