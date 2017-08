Fullt hus og stormende jubel på FiF-åpning

Finnsnes i Fest kunne ikke be om en bedre åpning enn gårdagen, med utsolgt forestilling.

Tross gråvær var det god stemning i festivalteltet på Torget.

– Utgangspunktet kunne ikke vært bedre. Utsolgt forestilling på første dag i festivalen, konstaterer Krister Viken fornøyd.

Trekkplaster

Viken, som har jobba med bookingene til Finnsnes i Fest, mener de traff godt med underholdninga.

– Showets trekkplaster var mister standup, Erlend Osnes, som er kjent fra NRK. Osnes sparte ikke på kruttet når han dro i gang, og publikum viste helt tydelig at her er det høy takhøyde. Erlend er kjent for å by på seg selv når han opptrer, og det gjorde han tilgangs i går.

Lokal

Showet kunne også by på lokal underholdning.

– Showet starta med sang fra utflytta Senjaværing, Lena Fagerheim, som bor i Stavern og kommer fra Årnes. Hun har hatt en drøm om å få synge sine sanger på Finnsnes, som nå har gått i oppfyllelse. Lena ble varmt tatt i mot av et fullsatt telt på Torget.