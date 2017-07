Mye grått før langtidsvarselet lover det godt

Værmelderne har ikke mye fint å melde om, før sommeren skal komme tilbake fredag.

I dag er det meldt om fine temperaturer på starten av dagen, før dette viker vei før 12 grader og regn ut over ettermiddagen og kvelden. Det kan bli tidvis mye nedbør på kvelden i dag. Været fortsetter med andre ord der det slapp i går.

– ‪#Troms ‪ ble våtest i landet i går! 45,1 mm på 24 timer på Nordnesfjellet og 43,7 mm i Grovfjord, skriver Yr.no på Twitter.

Nesten samme visa

Onsdag skal bli litt bedre enn tirsdag værmessig. Dagen er venta å starte med litt regn. Ut over ettermiddagen og kvelden er det venta stort sett oppholdsvær, og temperaturer på 12 til 15 grader, melder Yr.

Vått

Torsdag skal etter sigende starte med et friskt regnskyll, som vil gi seg ut over dagen. Ut på kvelden mener meteorologene at det er gode utsikter for sol. Temperaturene skal holde seg under 15 grader.

Over natta skal imidlertid været gjøre omslag. Fredag er det meldt 23 grader og sol. Yr.no flesker til og stadfester prognosene for fredag som sikre. Det er meldt samme været for lørdag, men med noe mindre sikre prognoser.