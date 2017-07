Spiller for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Mandag protesterer Lars Vaular med konsert.

For bortimot 400 ungdommer på Natur og Ungdoms sommerleir på Ramberg i Lofoten skal Lars Vaular spille konsert mandag.

– Med dette vil Vaular markere sin støtte i kampe for et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, som ligger an til å bli valgkampens viktigste miljøsak, skriver Natur og ungdom i en pressemelding.

– Jeg er veldig glad for å kunne være med å skape engasjement for en så opplagt(!) og god sak, og gleder meg til å spille for fantastiske ungdommer som gir håp for fremtiden, sier Lars Vaular i pressemeldingen.

Vaular er en travel mann om dagen, og skal etter at han har opptrådt i Lofoten reise sørover og avslutte Øyafestivalen.