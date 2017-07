Solgte kaffe og vafler for Tanzania

Sandra og Maya Johansen ble på fredag enige om å lage vafler og kaffe for salg til bilene i fergekøen i Botnhamn. Det gav 325 kroner i omsetning første dagen.

Et resultat de begge er kjempefornøyde med, og de sier begge at dette skal gjentas.

– Det var jo noe vi plutselig bare fant på at vi skulle gjøre. Så vi laget vaffelrøre og stekte 12-14 vaffelhjerter, og kokte kaffe som vi lot de voksne prøvedrikke før vi var klare, forteller Maya.

- Minst ti biler som stoppet

Maya forteller at hun og søskenbarnet Sandra begge bor noen hundre meter unna selve fergeleiet.

– Vi hentet bord og to stoler og plasserte oss på veien ikke så langt unna der vi bor. Vi hadde laget to plakater der det sto priser og hva prosjektet gikk til.

– Det var mange av bilene som kom til fergeleiet for å dra over som stoppet da de så at vi solgte vafler og kaffe, sier Sandra.

Hun mener at det var minst ti biler til sammen som stoppet og handlet hos dem, og mange sa at de syntes det var et fint tilbud de hadde kommet opp med.

Litt penger i egen lomme

På spørsmålet om hva de skal gjøre med pengene de får inn, svarer de to at av omsetningen på fredag vil halvparten gå til Tanzania-prosjektet, mens de to skal dele den andre halvparten.

– Så det blir jo en liten tur på butikken og handle for oss. Sandra forteller at de neste gangene de stiller opp med servering og salg skal hele overskuddet gå til Tanzania.

- Vi er blitt enige om at vi i dag skal plassere oss lenger ned mot fergeleiet, slik at vi kommer nærmere bilkøen som stoppe og venter på ferga. Da blir det ikke så langt å gå for de som vil kjøpe noe mens de venter, og kanskje får vi mere salg da, sier Sandra.

– Vi visste ingenting

Mayas mamma Tonje forteller at hun visste ingenting før de to jentene plutselig var i gang med å planlegge den lille butikkvirksomheten.

- En av bilene stoppe og kom tilbake for å handle. De spurte om de hadde Vipps, og da hjalp jeg dem med å ordne det, forteller Tonje.

- Jeg synes det er kjempeartig at de viser et slikt initiativ, og det at de skal fortsette viser at de har skikkelig pågangsmot, sier Tonje.