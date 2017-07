Over 100.000 har sett denne Senja-videoen

I løpet av det siste døgnet har videoen fra Senja som Thomas Rasmussen (29) har laget vært vist over 100.000 ganger på Facebook-siden til Unilad Adventure.

Thomas, som er fra Gryllefjord, har de siste åtte årene jobbet som baker ved Bakehuset på Botnhågen. Men egentlig ligger hans store interesse på et helt annet felt - fotografering.

Thomas forteller at for rundt et halvt år siden utvidet hans fotointeresse seg til også å gjelde video, og det var video fra drone det dreide seg om for hans del.

– Det siste året har video og droner nærmest blitt en liten besettelse, og jeg har nesten saumfart Senja i jakta på gode motiver, forteller 29-åringen.

Etter hvert som opptakene har samlet seg opp har han på egen selvlært måte laget og redigert en video fra Senja, og da i hovedsak ytre Senja. Den originale videoen er på litt over tre minutter, og ligger på hans egen Facebook-side.

Tok av helt på Unilad Adventure

Thomas forteller at han ønsket at adskillig flere skulle få tilgang til denne videoen, og har tidligere sendt det til Unilad Adventure som har en egen Facebook-side for slike videoer.

– Jeg sendte den inn tidligere, men hørte ikke noe fra dem. Så fikk jeg en forespørsel fra dem med beskjed om at de ikke hadde fått noen video. Jeg sendte videoen inn på nytt, og i går dukket den opp på Facebook-siden deres. Dette er en Facebook-side med 2,3 millioner følgere, og det tok ikke lang tid før antallet visninger føk i været. Til nå har litt over 100.000 sett videoen min, sier Thomas til Folkebladet lørdag ettermiddag.

Se videoen her (krever Facebook-innlogging)

Holder på med sommer-video

Den fotogale bakeren forteller at den originale videoen som han har laget er på over tre minutter, mens videoen som ligger på Facebooksiden til Unilad Adventure er redigert ned til 48 sekunder.

– Nå har jeg startet på et nytt videoprosjekt, en video fra sommer-Senja.

Thomas forteller at han så snart anledningen byr seg har helgeutflukter eller kveldsturer til utplukkede mål for å få inn magiske motiver, enten som stillbilder eller videoscener. Han forteller at videoredigering er noe han lærer seg selv opp på.

Og det han leverer fører også til veldig mange positive kommentarer på nettsida hans, både fra bekjente og andre.