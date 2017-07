Ingen påmeldte fra Midt-Troms

Regionleder Arild Braathen i Redningsselskapet Region Nord oppfordrer ungdom fra Midt-Troms til å melde seg på til årets ungdomsleir.

Ungdomsleiren, som er lagt til Husøy, arrangeres i år i perioden 7. til og med 12. august.

– Vi arrangerte en tilsvarende leir i fjor, og den ble en stor suksess. Vi legger jo opp til at deltakerne også skal kunne fiske, grille og ha det trivelig sammen, understreker Braathen.

Leiren er rettet inn mot ungdom fra 14 til 18 år. Overnatting med alle måltider inkludert er lagt til Husøy skole.

– På leiren består undervisningen av teori og praktisk sjømannskap, slik at man kan ta eksamen i båtførerprøven før den er over.

Regelverk

Båtførerprøven er ifølge Arild Braathen noe man må ha avlagt hvis man skal kunne føre fritidsbåter.

– Regelverket er slik at alle som er født etter 1980 må ta båtførerprøven. Har man den kan man føre båter som er opp til åtte meter lang, forklarer regionlederen. Han minner om at det er fortsatt er noen ledige plasser til årets leir.

– Vi kan ta inn tre-fire til, men er pågangen stor kan vi sikkert øke antallet noe. For å melde seg på kan man ringe en av instruktørene på 986 11 636 eller vårt kontor i Tromsø.

Ingen fra Midt-Troms

Arild Braathen stusser over at ingen fra Midt-Troms har meldt seg på til årets leir.

– Det synes jeg er veldig merkelig. Unge som bor for eksempel på Finnsnes eller på Senja har jo havet som nærmeste nabo. Mange av dem har sikkert lyst til å føre fritidsbåter, men det kan de altså ikke hvis de ikke har et båtførerbevis på at båtførprøven er avlagt.

Braathen har en oppfordring til alle disse.

– Mitt råd er at man melder seg på til årets kurs, da det fortsatt er tid til å gjøre det. Denne leiren er faktisk den eneste i hele Nord-Norge der man kan ta båtførerprøven.