– Bilde på Facebook, og så glemmer man fisken

I iveren etter å få bildet av storfangsten på Facebook glemmer mange hvor viktig det er å la fisken få en riktig behandling når den er kommet på land.

Egil Johansen, som driver Nord Senja Laks og i tillegg er medeier i to fiskebåter, mener at mange av de unge og ferske hobbyfiskerne ikke er flinke nok til å behandle fiskefangsten på en måte som gir god fiskemat i ettertid.

Har ikke godt nok utstyr med

– Gleden er stor over storlaksen eller de 15 seiene man har fått.

Egil Johansen tror at enten det dreier seg om fiske i havet eller ferskvann, så er det mange av den yngre garde som rett og slett ikke stiller med utstyr til å få fisken godt nok utblødd, eller at de har ordnet med kald og våt lagring dersom fisken skal ligge over lengre tid.

– Jeg tror at det er få som har med seg remedier for nedfrysing eller nedkjøling av fangsten, og mange er nok ikke helt klar over hvor viktig det er å la fisken få en god utblødning gjennom en god bløgging.

– Skulle vært skolepensum

Fiskebrukeieren fra Botnhamn mener «oppskriften» på behandling av fisk som matforskningsinstituttet Nofima i Tromsø står bak, egentlig godt kunne vært lagt inn som pensum i skolen.

Johansen sier han tar av seg hatten for det resultatet som et forskningsprosjekt av stipendiat Patiana Ageeva har avstedkommet. På Nofimas hjemmesider kan de som er interresert i hvordan man tar vare på fiskefangsten finn svar på det meste.

– I produksjon av fisk på bruket vårt er det grovt sett de samme prinsippene for ivaretaking av fisk vi går etter. God utblødning og en rask nedkjøling av fisken er noe av de viktigste man må gjøre.

– Forbereder meg alltid godt

En som etter 40 års fiske alltid er godt forberedt på å ta vare på fangsten er 49-åringen Kay Jørgensen fra Finnsnes.

– Skal man fiske må man sørge for at fiskematen skal få maksimalt god behandling, sier Jørgensen, som i går fisket i Målselv.

På morgenøkta fikk han en laks på nesten fire kilo, og etter forsvarlig bløgging havner laksen i isporkassen med tre liters melkekartonger med frossent vann.

– På denne måten kan fiskefangsten holde seg over lengre tid. Men det finnes enkle hjelpemidler når man er på tur. Er man ved et fiskevann kan man for eksempel legge fisken under våt mose eller våte bregner.