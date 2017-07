Tatt i over 140 km/t på E6 - må betale dyrt

20-åringen fra Midt-Troms råkjørte i 142,57 km/t på E6 i Balsfjord. Det må han betale dyrt for.

Det var søndagskvelden 28.mai i år at den unge mannen fra Midt-Troms kjørte for fort langs E6 i Balsfjord, på strekningen mellom Stormoen og Tømmerelv. 20-åringen kjørte i 142,57 km/t til tross for at fartsgrensen på stedet var 90 km/t.

I Senja tingrett kom mannen med en uforbeholden tilståelse. Retten fant det med bakgrunn i tilståelsen, samt anmeldelsen og logg fra gjennomsnittsfartsmåleren, bevist at siktede hadde kjørt for fort og at han hadde handlet forsettlig.

Tingretten dømte mannen til en straff av fengsel i 15 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år. I tillegg er mannen dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, og tap av førerretten i åtte måneder.