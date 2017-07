Disse veiene blir stengt under Arctic Race

Lurer du på når og hvor du må la bilen stå når Arctic Race er i Midt-Troms? Her er oversikten.

Under årets Arctic Race of Norway (ARN) skal syklistene sykle en totaldistanse på 687 kilometer, som blir delt opp i fire dagsetapper.

Rittet starter torsdag 10. august på Engenes på Andørja og avsluttes i Tromsø søndag 13. august. Det er under etappe 2, 11. august, at Arctic Race er i Midt-Troms.

Årets Arctic Race-målgang vil vise sivil/militæret samarbeid i Målselv i praksis. Mens Målselv kommune tar seg av selve løpet stiller Forsvaret opp med flystripe, en diger parkeringsplass, øvrig logistikk og et spektakulært flyshow.

Stengte veier

Her er oversikten over stengte veier denne dagen:

Kl.10-14.30: FV84 fra Sjøvegan sentrum til kryss FV84/FV851 Kl. 10.00-13.00: FV 851 til E6, Brandvollkrysset

Kl. 10.00-13.00: FV153 (Øvre Salangen)

Kl. 10.30-13.30: E6 Brandvollkrysset-Fossbakken

Kl. 11.00-14.15: FV84 Fossbakken-Sjøvegan

Kl. 11.30-14.30: FV84 Sjøvegan-Løksabotn

Kl. 12.00-15.00: FV 84: Løksabotn-Kryss fv84/852

Kl. 12.00-15.00: FV852: kryss fv84/852- kryss fv852/212 brøstadbotn

Kl. 12.00- 15.00: FV212 og FV211: Brøstadbotn-Skøelv

Kl: 13.00-15.30: FV84: Skøelv-Sørreisa

Kl. 13.00-16.15: FV86: Sørreisa-Andselv

Kl. 13.30-16.15: FV853: Andselv- Bardufoss flystasjon

Nødetater kommer frem

Veiene vil være stengt for trafikk i sin helhet på den oppsatte tiden, men nødetater skal uansett komme frem.

– Politiet skal sikre at nødetater kommer seg fram uansett. Om det er en nødsituasjon så stopper man løpet og veiene åpnes for nødetatene, sier næringssjef i Målselv kommune Elin Byberg.

Hun sier veiene vil være stengte såpass lenge da det vil gå en Arctic Race publikumskaravan i løypa cirka èn og èn halv time før rytterne kommer.

– Publikumskaravanen skal varme opp og kjøre show for publikum, sier Byberg.

Hun er prosjektleder for den delen av Arctic Race som foregår i Målselv.

– Det er utrolig artig og spennende å være med på dette, og vi ser at jo mer det nærmer seg jo mer arbeidet er det å gjøre. Det er vannvittig mye folk involvert i noe slikt for at det skal bli et bra arrangement. Det er kjempeartig, sier hun.

Byberg tror det vil gå helt fint at veien er stengte denne dagen.

– Jeg tror det vil gå bra. Vi har dyktige folk på post, og så er det viktig å få ut informasjon til folk slik at alle er forberedt, sier hun.

12. og 13. august er det innfartsveier til Tromsø og veier i Tromsø som blir påvirket av sykkelløpet.

Det er særlig Sør-Tromsøya som blir rammet hardt, med Kvaløyveien, Strandveien, Vesterliveien, Holtveien og Mellomveien som blir helt eller delvis stengt. Men også store deler av Kvaløya blir blant annet berørt. Tromsø kommune har lagt ut kart og informasjon over veier som blir stengte under sykkelrittet på sine nettsider.