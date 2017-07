Blinklys-slurv kan være fatalt

Norske bilister blinker altfor lite og altfor sent. Å droppe blinklyset kan være et spørsmål om liv og død.

– Her syndes det mye, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Sommeren er høysesong for trafikkulykker her i landet. Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk advarer norske bilister mot å slurve med blinklyset.

– Blinklyset er den eneste muligheten du som sjåfør har til å gi beskjed til andre bilister om hvor du skal. Vi nordmenn er altfor dårlige og altfor sene til å bruke blinklyset. Vi kunne ha forhindret mange ulykker om vi bare brukte blinklyset som vi skal, sier Johansen.

Farlige situasjoner

Når bilister gjør noe uventet oppstår det fort veldig farlige situasjoner. Derfor er nettopp blinklyset helt sentralt.

– Et vanlig scenario på norske sommerveier er bilister som glemmer å blinke når de skal svinge av veien. Tenk deg at du kommer kjørende, og plutselig bremser bilen foran deg for å svinge til høyre eller krysse veibanen. Hadde sjåføren da blinket i noen sekunder først, ville bilen bak hatt tid til å justere farten, fortsetter han.

– En annen typisk farlig situasjon er når du forlater en hovedvei med fartsgrense på 80 km/t og skal til venstre med trafikk bak. Men før du tar svingen må du stoppe for møtende trafikk. Dette er en situasjon med kritisk fare for påkjøring bakfra. Og har du et vogntog bak deg må du gi tegn ekstra tidlig, gjerne 5-6 sekunder før du skal svinge. Da er du sikker på at sjåføren bak ser deg før du kjører av gårde, sier Johansen.

Lite som skal til

I følge Trygg Trafikk så er”småting” som dette viktigere faktorer for å skape en tryggere sommerveier i Norge.

– Pass på farten, vær uthvilt, og bruk blinklys. Hvis alle gjorde det, ville vi hatt vesentlig færre ulykker nå i sommer, avslutter Bård Morten Johansen.