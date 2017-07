– Dette er en veldig lykkelig dag

Etter 11 dager kom lamaene Bjarne og Reidar hjem igjen.

Det har vært lange dager og tunge netter for Odd Brede Sommarset etter at lamaene Bjarne og Reidar forsvant fra gården for 11 dager siden. Mandag ettermiddag kom de imidlertid hjem igjen helt av seg selv.

– Vi driver et hundepensjonat, og det var noen som var hos oss med en hund. Og de kunne melde at de hadde sett to lamaer i bare en liten kilometer fra huset vårt, forteller lamaeieren ivrig.

– Så da visste vi at de var på tur hjem. Dyreverden er unik, legger han til.

Det er ikke vanskelig å høre hvor lettet Sommarset er over at dyrene har kommet hjem.

– Vi er jo veldig fornøyd - nå kan vi endelig sove godt igjen. Det har vært lange dager, og jeg har gått og ridd mye rundt i marka for å lete etter dem. Det er en veldig lykkelig dag dette her, sier han til Folkebladet.

Til tross for at de har vært borte så lenge, var det ingen tegn til at lamaene er skadet på noe vis.

– De er både mett og god, og til tross for at de elsker kraftfor, så ville de ikke ha noe å spise, ler Sommarset.

Nå er dyrene innlosjert i en fjøs, der det er svalt og godt.