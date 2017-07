Minustall i fjor for mikrobryggeri

Lauvanger Mikrobryggeri AS i Lavangen omsatte for over halvannen million kroner i fjor.

Selskapet driver produksjon av øl og holder til på Tennevoll i Lavangen. Det er en oppgang i omsetningen på 27 prosent sammenlignet med året før. Bryggeriet fikk et lite underskudd i 2016, -1.200 kroner. Det er en klar forbedring sammenlignet med 2015 da selskapet havnet over 250.000 kroner på minussiden. Hele aksjekapitalen er tapt, men i årsrapporten kommer det fram at årets tall viser at egenkapitalen vil være positiv innen utgangen av 2017. Bedriften blir drevet av Linda Ottesen Røkenes og Reidar Røkenes.

