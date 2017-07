Krasjet i trafikkøy - må i retten

20-åringen skal ha drukket alkohol, og så satt seg bak rattet på bilen og kollidert med trafikkøya i rundkjøringa på Finnsnes.

Nå må den unge mannen fra Midt-Troms møte i Senja tingrett tiltalt for å ha ført motorvogn når han var påvirket av alkohol.

Kjørte om natta

Fyllekjøringa skal ha funnet sted om natten 10. august i fjor.

Til tross for at han hadde drukket alkohol skal den 20-årige mannen ifølge tiltalen ha satt seg inn i bilen og kjørt i Finnsnes sentrum.

Ferden skal så ha endt med at bilen kolliderte med trafikkøya i rundkjøringa i enden av Storgata ved Amfi kjøpesenter.

Det skal ha blitt materielle skader på bilen som følge av trafikkuhellet.

- Fortsatte å drikke etter kollisjonen

Mannen står videre tiltalt for å ha fortsatt å drikke alkohol etter at uhellet skjedde noe som er brudd på vegtrafikklovens paragraf 31.

Ifølge tiltalen skal mannen ha drukket alkohol på en bopel i sentrum av Finnsnes, selv om han forstod at uhellet som nettopp hadde skjedd kunne medføre politietterforskning.

«... etter å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand og vært innblandet i trafikkuhell som

beskrevet i post I, drakk han alkohol til tross for at han forstod at kjøringen kunne medføre

politietterforskning eller utviste grov uaktsomhet i så måte», heter det blant annet i tiltalen.

Den tiltalte må møte i Senja tingrett i slutten av oktober.