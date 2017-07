– 22. juli vil alltid være forbundet med frykt, fortvilelse og sorg

Seks år etter at terrorbomben gikk av i regjeringskvartalet, advarer statsminister Erna Solberg (H) mot glemselen.

– For oss er 22. juli en dato som for alltid vil være forbundet med frykt, fortvilelse og sorg, sa Solberg da hun talte under minnemarkeringen utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet lørdag formiddag.

Etter talen understreket statsministeren hvor viktig det er å ikke glemme angrepet og å minnes de som ble rammet.

– Jeg forstår jo veldig godt at folk ønsker en markering og at det ikke er noe å tone ned. Dette er det største angrepet i Norge etter andre verdenskrig, og det rammet så blodig og så hardt, sier Solberg til NTB.

En preget statsminister

Statsministeren var tydelig preget under markeringen og tørket tårer flere ganger. Hun understreket viktigheten av å stoppe utviklingen av ekstreme holdninger.

– Det er jo kanskje noe av det aller viktigste vi gjør, å forhindre ekstremisme og forhindre at folk tror at vold er en måte å få gjennomført en politisk agenda på, sa hun.

Hun mener terrorangrepet i 2011 åpnet øynene til mange om hva som kan skje hvis ekstreme holdninger ikke får vokse fritt.

– Angrepet var en aha-opplevelse for oss alle på hvor sårbare vi er. Det er en del av det å være i et åpent samfunn, vi kan ikke bygge oss vekk fra det, sa Solberg.

Også AP-leder Jonas Gahr Støre var til stede under markeringen, som han betegnet som viktig og verdig.

– Det er viktig å minnes det fryktelige som skjedde for å forhindre at det skjer igjen, sa Støre til NTB etter markeringen.

Viktig med minnesteder

I talen sin poengterte statsminister Erna Solberg viktigheten av at det blir etablert verdige minnesteder og takket blant annet AUF for deres konstruktive innspill. Utøya-naboene på landssiden har ført en langvarig og innbitt kamp mot planene om opprettelse av minnestedet Memory Wound på Sørbråten og er også negative til kompromissvedtaket om å flytte minnestedet til Utøya-kaia.

– Jeg synes det er leit at vi er i den situasjonen vi er i med minnesmerkene, men det er fordi vi har hatt veldig vanskeligheter med å få etablert det opprinnelige minnesmerket på Utøya, sa Solberg etter talen.

AUF-leder Mani Hussaini vektla også kampen mot glemselen og bevissthet rundt Breiviks hatefulle tankegods. Skolene må ta 22. juli-hendelsene og bakgrunnen for terrorhandlingene inn i undervisningen, mener han.

Leste ofrenes navn

– Jeg håper elevene også lærer om gjerningsmannens tankegods, ideologi og hat. Vi kan ikke tillate oss å glemme. 22. juli var ikke en tragedie, det var terror – rettet mot demokratiet vårt og AUF. Historien må fortelles gang på gang, sa Hussaini.

Lars Bremnes framførte to musikalske innslag. Senere lørdag skal Utøya-ofrenes minnes, blant annet med kransenedleggelse på Utøya-kaia.

Ofrerne for 22. juli-angrepene ble minnet også ved at navnene deres ble lest opp idet minnemarkeringen tok til. Markeringen i regjeringskvartalet ble avsluttet med kransenedleggelse.

