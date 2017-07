Stans forbudt ved rassted på Senja

Statens Vegvesen ønsker ikke stans i trafikken forbi rasstedet.

Søndag 9. juli gikk det er steinras mellom Tungeneset og Ersfjorden i Berg kommune på Senja. Ingen personer ble skadet i raset, men flere store steiner knuste deler av veien og autovernet på andre siden.

Ryddet

Veien ble raskt ryddet og åpnet igjen for trafikk. Statens Vegvesen har hatt geolog inne for å undersøke området, men rapporten er enda ikke klar.

– Det vil komme anbefalte tiltak i rapporten. Vi har fått en foreløpig muntlig rapport, om at vi i hvert fall bør gjennomføre en befaring der for å se nærmere på om det er behov for å gjøre noen rensketiltak, forteller Robert Lied i Statens Vegvesen.

Ikke vurdert

Foreløpig er det ikke vurdert at det er stor fare for nye ras.

– Men det skal være skiltet med stopp forbudt på strekningen, for vi ønsker ikke at folk stopper der. Jo lenger du oppholder deg i et område, jo større sannsynlighet er det for at man kan bli truffet hvis det skulle komme noe mer ned, avslutter Lied.