Måtte sove ute på gata hele natta

- Vi våknet momentant av en voldsom risting, forteller Benedicte Sørensen (24) fra Finnsnes.

Hun bor for tiden i Harstad hvor hun studerer. Sammen med sin samboer Morten hadde hun vært to uker på ferie på Kos i Hellas da de siste natten før hjemreise våknet av det kraftige jordskjelvet klokken 01.30 om natta. Jordskjelvet rammet flere steder i Hellas og Bodrum i Tyrkia, og flere nordmenn skal ifølge UD være skadet som følge av det.

- Kaos

Sørensen bodde på et hotell like utenfor sentrum av Kos. Når Folkebladet får kontakt med henne fredag har de kommet seg til flyplassen hvor de venter på fly hjem.

- Det er fullstendig kaos her, sier hun i en tekstmelding til Folkebladet.

Hun forteller at det er så mye mennesker, støy og kaos at vi ikke kan gjennomføre intervju på telefon, men heller via tekstmelding.

Her er hennes beretning fra jordskjelvnatta:

- Vi var lagt oss for kvelden og våknet momentant av en voldsom risting. Dette var rundt kl 01:30 på natten. Det første skjelvet var det verste. Det ristet voldsomt og det meste av det vi hadde på nattbord og bord ble kastet på gulvet. Selv ble vi liggende i senga og ristet rundt. Vi lå i senga inntil skjelvingen var over, da var vi rask på med klær og kom oss ut av hotellet. Det opplevdes nesten som å være ombord i en båt i storm, forteller Sørensen.

Sammen med de omlag 600 andre hotellgjestene evakuerte Sørensen og samboeren ut av hotellbygningen. Det var fare for at det kunne komme nye skjelv så ble bedt om å holde seg ute.

- Vi fant oss et sted inne på hotellområdet som var godt klar av alle bygninger og holdt oss klar av alt som vi visste kunne rase eller knuse. Dette gjorde også så og si samtlige gjester på hotellet, og vi ble liggende mange hundre mennesker ute på åpne plasser på solsenger og puter som vi hadde rasket med oss. Her lå vi natten igjennom, forteller Sørensen, og legger til at det kom bortimot ti mindre etterskjelv i løpet av natta.

Alt vannet slo ut av bassenget i bølger

Sørensen sier at på deres hotell var det små skader som følge av jordskjelvet.

Hun forteller at det var greske marmorstatuer som veltet og knustes, endel flasker i baren og løse gjenstander i restauranten og ellers på hotellet som ble knust i bakken.

- Trolig ble også noen møbler flyttet på under bevegelsene men ingen synlige skader eller sprekker på selve hotellet slik som vi har sett på bilder av det som skjedde i "bar street'n" i sentrum, sier Sørensen.

- Men rystelsene var samtidig så stor at alt vannet i bassenget som var like utenfor soverommet vårt hadde store bølger som slo utover plassen ved bassenget, legger hun til.

Også hun, som mange andre reisende, opplevde at det var dårlig tilgang på informasjon etter jordskjelvet.

- Det var heller dårlig informasjon gjennom hotell og charter selskap. Det vi fikk beskjed om var å holde oss utendørs klar fra bygninger. Det ble heller ikke noen større dramatikk en som så, selv om det var en del nervøse sjeler som var rask med å bakke kofferten og klar til å dra, sier hun.

Siden de uansett skulle hjem dagen etter, etter to ukers opphold, ble de hentet av bussen utenfor hotellet klokken 11.45.

- Da vi ankommer flyplassen møter vi et folkehav av mennesker. Det er mye folk som skal hjem i dag og det er mye forsinkede fly. Det er en liten flyplass og de ansatte jobber på spreng for å få en struktur på køsystem og for å få folk hjem. Vi sitter nå og venter på våres fly som opprinnelig skulle gått 14.25 men er nå utsatt til 1600, forteller Sørensen fredag ettermiddag.