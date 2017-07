Herlig helg i vente

Børst støvet av sandalene, godværet ser faktisk ut til å komme nå.

Fredag ser ikke ut til å få det mest imponerende været, med temperaturer på rundt 15 grader, ifølge Yr.no . Dagen skal starte med en del skyer, som skal vike vei for sola ut over ettermiddagen.

Flott lørdag

Men så, på lørdag, skal alle vi som ikke har vært i syden få et etterlengta gjensyn med sommertemperaturer. På starten av dagen loves nesten skyfri himmel. Dagen skal riktignok starte småkjølig, før varmen fra lyset virkelig tar grep. Ut over dagen skal temperaturene krype opp mot 20 grader. På innlandet skal det bli et par grader varmere enn på kysten.

Varmere

Søndag fortsetter i samme stil som lørdag. Det skal bli småkjølig på morgenen, før det ut over dagen blir opp mot 20 varmegrader, ifølge Yr.no.

Langtidsvarslet melder om samme vær til uka, osm i helga, men kanskje enda varmere vær.