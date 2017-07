Gir barnehagene en mill. til svømmeopplæring

I år får man en million kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn i Troms.

Pengene kommer som en del av en politisk satsing på bedre svømmeopplæring.

– Satsinga er viktig for å gjøre barn trygge i vann i tidlig alder. Troms fylke har fått en million til svømmeopplæring for barnehagebarn. Til sammen vil 23.000 barnehagebarn i Norge få svømmeopplæring gjennom ordninga. Det gir økt fysisk aktivitet, trygghet, trivsel og sikkerhet i vannet. Den legger et godt grunnlag for svømmeundervisninga barna senere skal ha i skolen, skriver Stortingskandidat for Troms Venstre, Morten Skandfer i en pressemelding.

Ordninga Troms er en del av, er en del av en nasjonal satsing.

– Ordninga med svømmeopplæring for barn fra fire til seks år starta i 2015, etter initiativ fra Venstre. De siste par årene har Venstre, KrF og regjeringa økt svømmepotten for barnehagebarn i hvert budsjett, fortsetter Skandfer.