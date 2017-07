To døde elger oppdaget i Lenvik

To ganger i juli er det rapportert om funn av døde elger i Lenvik.

7. juli ble det meldt om at en turgåer hadde funnet en død elgku på omkring 3-4 år. Elgen ble funnet på Vågan på Senja og hadde en brukket høyrefot. I rapporten står det at elgen trolig har blitt påkjørt, men at ingen har meldt fra om ulykken.

Fem dager senere den 12. juli ble det rapportert inn et funn av en død elgkalv i Storelva på Leiknes. Også her var det en turgåer som fant elgen. Kalven ble funnet i elva, og det antas at den har druknet i et forsøk på å komme seg over.

I rapporten kommer det frem at dette er den andre elgkalven som har druknet i den samme elva i år.