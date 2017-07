Flere vil på sykleferie: - Mange har det på sin «bucket list»

Nord-Norge opplever en kraftig vekst i sykkelturismen. På Senja blir det mer populært med sykkelutleie.

Det opplyser NordNorsk Reiseliv i en pressemelding.

Langs Helgelandskysten alene var økningen på rundt 40 prosent i 2016, og det ventes en tilsvarende økning foran årets sesong.

For stadig flere ønsker å oppleve Nord-Norge fra sykkelsetet og salget av sykkelpakker har vokst betraktelig de siste årene.

- I Lofoten, Senja og Tromsø rapporteres det at sykkelutleie for turister blir stadig mer populært, og det er selv-guidede sykkelturer over flere dager det selges mest av, sier reiselivssjef i NordNorsk Reiseliv, Lena Nøstdahl.

Ifølge henne ønsker stadig flere å kombinere sykkelferien med vandring i fjellet, kajakkpadling og andre aktive opplevelser.

– Vi hadde et rekordår i 2016 med tanke på overnattinger i Nord-Norge, og nå får vi også rapporter om en økende interesse for sykkelferie fra hele regionen, sier hun.

Bucket list

Sykkelturistene kommer i hovedsak fra Kina, Australia, New Zealand, USA og Canada utover Europa.

- Mange av dem har vært på sykkelferier andre steder i verden, men har Norge på sin ”bucket list”, sier hun.