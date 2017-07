Må oppheve ulovlig vedtak

Fylkesmannen i Troms mener Berg kommune brøt loven, da de ga penger til videoovervåkning av oppvandring av fisk.

Fylkesmannen beskriver bruddet som ble gjort for en alvorlig saksbehandlingsfeil.

Berg kommune ga tilskudd fra kommunalt fiskefond for videoovervåkingstiltak for laksefisk i fisketrapp, et vedtak som ble påklagd av Finnsæter og Bønes grunneierforening

– Den alvorligste feilen ved vedtakene er at vedtaket av 17.2.2015 er omgjort til ugunst for Finnsæter og Bønes grunneierforening/skogsbilvegforening uten at det fremgår av vedtakene at de har hjemmel i lov, står det i begrunnelsen fra Fylkesmannen, som sier at vedtakene må oppheves.